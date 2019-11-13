رينارد: يجب أن نكون بنفس القوة أمام أوزباكستان وقدمنا مبكرًا للتأقلم

ماجد محمد(صدى):

شدّد الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على أهمية وصعوبة مباراة أوزباكستان.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: إنها «مباراة مهمة خاصة بعد النتائج السابقة في التصفيات، لذلك يجب أن نكون بنفس مستوى القوة التي لعبنا بها في المباراة الماضية أمام منتخب فلسطين».

وأضاف: «منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تجد صعوبة حينما تواجهه، كوني مدربا يجب علي أن أعرف نقاط القوة والضعف لدى منافسنا».

وتابع: «مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان ستكون ثالث مباراة لنا خارج أرضنا من أصل أربع مباريات لعبناها في التصفيات الآسيوية، لذا نسعى بالخروج من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية، في المقابل يجب علينا استغلال اللعب على أرضنا في الجولات القادمة».

وأردف: «تفاوت درجات الحرارة بين أوزبكستان والسعودية يجعلها نقطة إيجابية لمصلحة منتخب أوزبكستان، لذلك قدمنا بشكل مبكر إلى هنا من أجل التأقلم مع الأجواء».

من جانبه، قال محمد العويس: «ندرك بأن مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان تمثل الصدارة لذلك تحظى بأهمية كبيرة حيث نسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز».

وأضاف: «حينما تضم مجموعتك منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملا الأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر نقاطها كاملة».

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأوزبكي، غدًا الخميس، في منافسات تصفيات كأس العالم، إذ يحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما يحتل أوزباكستان المركز الأول برصيد 6 نقاط.