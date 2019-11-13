رجل يفقأ عيني زوجته بيديه

عمان(صدى):

شهدت الأردن واقعة مأساوية هزت الراي العام ، حيث أقدم زوج أردني على فقأ عيني زوجته ” ابنة عمه ” وفر هارباً .

وتعود الواقعة التي روتها صحف محلية أردنية ، إلى سلسلة من التعنيف الأسري التي تتعرض لها الزوجة وتحملتها حتى تستطيع تربية ابناءها (ولدان 11، و9 أعوام ورضيعة عامان ونصف العام) .

ويوم الواقعة ، أعدت الزوجة طعام الغداء لعائلتها كالمعتاد، وتابعت الواجبات المدرسية لأبنائها ، وبعد خلودها للنوم في الغرفة مع الأطفال، أيقظها زوجها للحديث معها.

وعندما خرجت للحديث معه رفع عليها السكين وصرخ بها قائلاً ، إنت ما بدك إياني، وبتقولي قدام أهلك طفح الكيل، وبدك ترفعي قضية نفقة، ورجعتك عشان الولاد.. أنا رح أقتلك ، فاستيقظ الابناء على صراخها ، واقنعه ابنه الأكبر بتسليمه السكين وعدم قتل والدتهم .

وبعد ذلك أغلق الزوج باب الغرفة بعد أن أخرج الأطفال، ليقول لها بعد ذلك: “ما بدي أذبحك والله أعملك عاهة طول عمرك، وتموتي كل يوم بسبب عاهتك”، وحاولت الزوجة حماية وجهها بتغطيته بيديها، لكنه أدخل إصبعه وفقأ عينيها ، وفر هارباً ، فيما نقل الجيران الزوجة إلى المستشفى وإبلاغ الشرطة الأردنية التي تبحث عن الزوج الهارب لتقديمه للمحاكمة .