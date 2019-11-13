بالفيديو.. كميات كبيرة من المياه تملأ شوارع السامر عقب أمطار جدة

نايف السالم(صدى):

سقطت كميات غزيرة من الأمطار، على مدينة جدة اليوم الأربعاء؛ أدت إلى ارتفاع مستوى المياه في الشوارع، ومن بينها شوارع حي السامر شرقي جدة.

وكشف مقطع فيديو، عن تدفق المياه في الشوارع التابعة للسامر فيما تأثرت حركة المرور وتكدست المركبات على الطرق خاصة الداخلية.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، ورابغ، وخليص.