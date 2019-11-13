الشقيقة الكبرى لنوال الكويتية تجذب الأنظار بجمالها 

خالد الظفيري(صدى):

تناقل رواد السوشيال ميديا صورة جمعت الفنانة الكويتية نوال وشقيقتها الكبرى نجاة، مما أثارت الأخيرة ضجة كبيرة بجمالها.

وكانت الفنانة نوال كشفت من خلال حسابها على “إنستجرام” وعبر “تويتر” إطلاق ألبومها الجديد “الحنين” عبر المتاجر الإلكترونية.

وعقبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، قائلة: “خطاكي الشر الغالية أم حنين ومبروك مقدماً على الألبوم حبيبتي. الله يحميكي” لترد نوال: “خطاك اللاش حبيبتي مشكورة والله ييارك بعمرك ويحفظك”.