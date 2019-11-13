جمعية السرطان في الشرقية تكرم صحة حفرالباطن

بدر الحارثي(صدى):

كرمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية صحة حفرالباطن ممثلة في مدير عام الشؤون الصحية ناصر الصافي، وذلك نظير جهودهم المبذولة بالتعاون في تقديم خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي، من خلال العيادة المتنقلة التابعة لجمعية السرطان، وما صاحبها من إقامة أركان وبرامج توعوية لحملة الكشف المبكر لشهر أكتوبر الجاري.

وحققت الحملة العديد من الأهداف الصحية والتوعوية لشريحة كبيرة من المستفيدات، إضافة إلى تعريفهن بمخاطر سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، التي استهدفت السيدات عن طريق الوصول إليهن عبر المنشآت الصحية والمجمعات التجارية، كما رافقت الحملة عربة الكشف المبكر منذ انطلاقها.

وحضر التكريم نائب المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني، وذلك نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي.