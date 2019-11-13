تعليق قوي من عضوة بالشورى على عدم تجريم النسوية
عقبت عضو مجلس الشورى ، كوثر الأربش، على موضوع النسوية بعد بيانات رئاسة أمن الدولة وحقوق الإنسان في المملكة، وعدم تصنيف “النسوية” كجريمة، قائلة:”إذا لم نتمكن من تصنيف النسوية كفكر متطرف لنحمي المواطنين من انتهاك كرامتهم وأعراضهم من قبل النسويين والنسويات، لنحمي المواطن من محاربة عبادته، وشتم مسجده و محاربة امرأة لحجابها وحشمتها؟ ما ذنب المواطن يحرم من حرية رأيه وحرية اختياراته إذا ما خالفت هوى النسويين؟”.
ولفت الأربش:”أطالب هنا، عني وعن كل مواطن تضرر من شتم ونيل وهتك أعراض وقذف وتهم و تحريض من يسمون أنفسهم نسويات ونسويين. أطالب بانصافنا. فإن كانت النسوية ليست جرما، حقنا في احترامنا وعدم شتمنا وانتهاك كرامتنا، حقنا في رفض فكرهم وغلوهم وبذائتهم ليست جرما أيضا”.
وأبانت الأربش:“لايوجد عاقل متزن يقف ضد حقوق المرأة. لكن لسنا مجبرين على أن نصنف أنفسنا نسويين، لسنا مجبرين على الانبطاح لهم ينتهكون كرامتنا ويهدمون أسرنا وينالون من ديننا و قيمنا. لو كانت النسوية فعلا مصداق للمطالبة بحقوق المرأة.لماذا لا يقف معها الجميع؟ الجواب ببساطة لأنها انتهكت كرامة الجميع”.
القرشي[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا الكلام السنع بارك الله فيك استاذتنا الكريمه .
لكن للأسف لم اسمع يوم عن توقيف اهدهن رغم تطاولهن على المقدسات وعلى الدين وعلى العادات والتقاليد
اتمنى فعلآ من وقفة قوية من دولتنا رعاها الله في وجههن وإيقافهن عند حدودهن وإحترام الدين والمقدسات
والعادات والتقاليد .
خاتمة : هناك فديوهات تفضح السلوك المشين لتلك النسوة المنحرفات عن طريق الحق واقولها بصراحة واتحمل
كلامي هذا والله انهن ملحدات لا يومنون بالخالق عز وجل ولا يؤمنون بأي دين ولكنهن لا يتجرأن عن إعلان
معتقدهن هذا …. فحسبنا الله ونعم الوكيل عليهن … وشكرآ استاذتنا الفاضلة على كشف مخططهن الساقط
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 23 دقيقة
كوثر الاربش
مفكرة وكاتبة شيعية وطنية.غير مؤمنة بالطائفية التي تصدرها إيران الشيطان
وبالتأكيد تعتبر مكروهة عند الشيعة الطائفيين أعداء الأمة
الكاتب والمحلل السياسي لقمان سليم يظهر في قناة الحدث
الكاتب والمحلل السياسي نديم قطيش له برنامج في قناة العربية جميعهم من شيعة لبنان من غير بيئة حزب الله اللبناني وكارهين للحزب وزعيمه
إذن ليس كل شيعي مع إيران وطائفيتها وسياستها العدوانية.