وزير الحرس الوطني يرعى فعاليات المنتدى السنوي العاشر للأبحاث الطبية

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الاميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني فعاليات”المنتدى السنوي العاشر للأبحاث الطبية” الذي يعقد بعنوان (تطوير الرعاية الصحية من خلال الدراسات السريرية)،وذلك خلال الفترة من (28 – 29 ربيع الأول 1441هـ) الموافق (25 – 26 نوفمبر 2019م) والذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في مركزالمؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

يحظى المنتدى بمشاركة عدد من ابرز الجهات الدولية والمحلية المهتمة في مجال الابحاث الطبية مثل جامعة سيؤول الكورية ،وشركة سابك، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ،اضافة لمؤسسة هامرسميث للبحوث الطبية .و يستهدف المنتدى العلماء والباحثين والممارسين الصحيين ، وممولي الأبحاث الصحية حيث سيثري المنتدى نخبة من المتحدثين العالميين اضافة الى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمهتمين في مجال الابحاث الطبية وبالأخص الدراسات السريرية منها.

وثمّن معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مديرجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية،رعاية صاحب السمو الملكي الاميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لفعاليات المنتدى في موسمه العاشر والتي تؤكد على اهتمام سموه ودعمه في مجال البحوث العلمية، الذي يعد عنصرا اساسيا في بناء وتقدم الامم، ويتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشكر معاليه معالي الدكتور/ حمد بن أحمد آل الشيخ وزير التعليم على دعمه للأبحاث العملية والصحية لتعزيز الإرتقاء بمخرجات التعليم والتعليم الصحي والبحثي على وجه الخصوص.

وبيّن الدكتور القناوي بأن المنتدى يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للباحثين والأطباء والمتخصصين في الابحاث والممارسين الصحيين وللتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم، وانشاء روابط تعاونية بين مراكز البحوث والتطوير الوطنية ونظيرتها العالمية لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في مجال الدراسات السريرية،ومشيرا الى تزامن المنتدى في دورته هذا العام مع اطلاق مبادرة الدراسات السريرية وتطوير المختبرات (مركز القيادة الوطنية) تحت شعار (تحسين الرعاية الصحية من خلال الدراسات السريرية عالية الجودة) والتي اطلقها (المجلس الصحي السعودي) احدى مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، تماشيا مع توجه المملكة في دعم وتوطين التقنيات الحيوية الطبية والصناعات الدوائية.

واضاف معاليه بان هذا المنتدى الذي يعقد للسنة العاشرة على التوالي يعد امتدادا للمنتديات السابقة التي شهدت مشاركة العديد من الباحثين ، مؤكدا ان المحتوى العلمي المقدم هذا العام سيحتوي على 8 جلسات علمية، يشرف عليها افضل الخبرات عالميا، ستكون عامل رئيسي في جودة مخرجات المنتدى من ناحية التوصيات المتوقع لها–بإذن الله – ان تعود بالنفع والفائدة على مسار البحوث الصحية في وطننا الغالي.

تجدر الاشارة الى أن المنتدى معتمد بـساعات طبية تعليمية مستمرة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة، ويمكن زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمنتدى للاطلاع والتسجيل للمهتمين بهذا المجال : اضغط هنا