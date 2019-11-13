بينهم عميد.. مقتل 7 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي في مأرب 

فهمي محمد(صدى):

توفي 7 عسكريين مدنيين يمنيين في مأرب جراء سقوط صاروخ حوثي على مقر القيادة المشتركة.

وتفصيلا، قتل 7 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي استهدف مقر القيادة المشتركة في مأرب، من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب، صاروخين من نوع “أورغان” أطلقتهما، فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.

وتزامن القصف الصاروخي مع تحليق طائرتين مسيرتين حوثيتين شوهدتا في سماء المنطقة المستهدفة.

وبلغت المحصلة الأولية للهجوم 7 قتلى، بينهم العميد ركن عبد الرقيب الصيادي، قائد معسكر الثنية، بالإضافة لعشرات الجرحى.