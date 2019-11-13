بالفيديو.. «الحصيني» يحذر من انخفاض شديد بالحرارة: الشتاء يهجم مبكرا

علي القحطاني(صدى):

شدد خبير الأرصاد والفلك الدكتور عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، على ضرورة متابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة القادمة؛ لمعرفة الحالة الجوية.

وأوضح «الحصيني» خلال مداخلة هاتفية على فضائية الإخبارية، أنه يتوقع أن يهجم الشتاء مبكرًا، مضيفًا أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وقال «يتوقع الأسبوع القادم انخفاض واضح في درجات الحرارة غير الانخفاض الذي عايشناه اليومين الماضيين، والتي كسرت درجة الحرارة في الرياض 20 درجة مئوية».

كما أشار إلى أنه يتوقع أن تقترب درجة الحرارة خلال الفترة القادمة من 15 درجة مئوية وتكسرها أيضًا، مع أمطار متفاوتة على فترات مختلفة.