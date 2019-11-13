بالفيديو.. مشاهد لورقة كتبها الملك سلمان بخط يده للفنان «رضوي»

نايف السالم(صدى):

ظهرت ورقة كتبها الملك سلمان بن عبدالعزيز بخط يده قبل 55 عاماً، كشف فيها عن إعجابه بمستوى أعمال ولوحات الفنان التشكيلي السعودي عبدالحليم رضوي.

وضمت الورقة كلمات الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للمعرض المقام حينها في باريس عام 1386؛ حيث كتب: ” ببالغ السرور شاهدت معرض الفنان السعودي عبدالحليم رضوي وإنها لفرصة سعيدة أَن أرى ما رأيت، بعدما سمعت وقرأت عن هذا الفنان، وأرجو له مستقبلاً زاهراً مثل ما كانت بدايته مشجعة. والله ولي التوفيق.. سلمان بن عبدالعزيز.. 29/ 2/ 1386 “.

وجاء ذلك ضمن لوحات يعرضها جناح معرض ” معهد مسك للفنون ” التابع لـ”مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية ” (مسك الخيرية)، والمشارك ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2019 في نسخته الرابعة في فندق الفورسيزونز بالرياض.