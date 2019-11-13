حسم الجدل بشأن تفتيش هواتف المسافرين لأمريكا 

واشنطن(صدى):

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية في بوسطن، حكما بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك وحماية الحدود لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة؛ ما لم يكن لديهم “شكوك معقولة”.

وأوضح القاضي:” ليس ضروريًّا الحصول على إذن تفتيش رسمي؛ لكن عمليات التفتيش من قِبَل عناصر الجمارك وحماية الحدود، دون وجود شكوك معقولة؛ يُعد انتهاكًا للتعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية”.

يذكر أن 11 مسافرً تعرضت أجهزتهم الإلكترونية للتفتيش دون سبب مقنع، قد تقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 بهذا الشأن.

ويعزز الحكم بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام، من خلال وضع حد لقدرة الحكومة على القيام بعمليات تفتيش خالية من الشكوك؛ تؤكد المحكمة من جديد أن الحدود ليست مكانًا لا وجود فيه للقانون، وأننا لا نفقد حق الخصوصية عندما نسافر”.