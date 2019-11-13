وفاة فتاة في ظروف غريبة.. عادت من حفل موسيقي تشعر بالصداع فنامت ولم تستيقظ

لندن(صدى):

شهدت بلدة غيتسهيد البريطانية، واقعة وفاة مأساوية وغريبة لفتاة تبلغ من العمر 21 عاماً من دون سابق إنذار ، عقب عودتها من حفل موسيقي .

وقالت شيلا رويل (49 عاما) في تعليقها على واقعة وفاة ابنتها ، إن جيسيكا كاين عادت إلى منزلها متعبة بعدما حضرت حفلا موسيقيا، وشعرت بأنها ليست على ما يرام، وتشعر بصداع في الرأس ، فقررت أن تخلد مباشرة إلى النوم مبكرا، لكنها لم تستيقظ بعد ذلك .

وأوضحت صحف بريطانية ، أن كاين، التي توصف بأنها شابة نشيطة وتتمتع بصحة جيدة، كانت تعاني من التهاب السحايا، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض خفيفة فقط قبل وفاتها يوم 14 أكتوبر.

وأضافت رويل ، اعتقدنا أنها أٌصيبت بنزيف في المخ أو نوبة قلبية ، لم نكن ندرك أنها مصابة بالتهاب السحايا، اكتشفنا ذلك بعد 5 أيام من وفاتها، حين تلقينا مكالمة هاتفية من الطبيب الشرعي”.