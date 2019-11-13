وفاة فتاة في ظروف غريبة.. عادت من حفل موسيقي تشعر بالصداع فنامت ولم تستيقظ
شهدت بلدة غيتسهيد البريطانية، واقعة وفاة مأساوية وغريبة لفتاة تبلغ من العمر 21 عاماً من دون سابق إنذار ، عقب عودتها من حفل موسيقي .
وقالت شيلا رويل (49 عاما) في تعليقها على واقعة وفاة ابنتها ، إن جيسيكا كاين عادت إلى منزلها متعبة بعدما حضرت حفلا موسيقيا، وشعرت بأنها ليست على ما يرام، وتشعر بصداع في الرأس ، فقررت أن تخلد مباشرة إلى النوم مبكرا، لكنها لم تستيقظ بعد ذلك .
وأوضحت صحف بريطانية ، أن كاين، التي توصف بأنها شابة نشيطة وتتمتع بصحة جيدة، كانت تعاني من التهاب السحايا، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض خفيفة فقط قبل وفاتها يوم 14 أكتوبر.
وأضافت رويل ، اعتقدنا أنها أٌصيبت بنزيف في المخ أو نوبة قلبية ، لم نكن ندرك أنها مصابة بالتهاب السحايا، اكتشفنا ذلك بعد 5 أيام من وفاتها، حين تلقينا مكالمة هاتفية من الطبيب الشرعي”.
اترك تعليقاً