وصفات طبيعية لتقشير البشرة دون الحاجة لصالونات التجميل

أميرة خالد(صدى):

أكد مختصون في التجميل ، أنه يٌفضل استخدام وصفات طبيعية من المنزل لضمان الحصول على فوائد التقشير للتخلص من الجلد الكيت الذي يتراكم على البشرة في فصل الشتاء بسبب جفافها .

وهذه طرق طبيعية لتحضير مقشر البشرة من المنزل:

مقشر الصودا : يمكن خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز، مع زيت كبسولة فيتامين E وماء، ويوضع الخليط على الوجه ويتم فركه في حركات دائرية لمدة ثلاث دقائق، ويتم تكرار هذا الإجراء مرة كل أسبوع، لإزالة الجلد الميت .

مقشر الشوفان : خلط ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون مع الماء، وفرك الجلد بها في حركات دائرية لعدة دقائق ثم شطف الوجه بالماء، ويمكن استخدام الخليط أيضا لإزالة الجلد الميت من باقي الجسم مرتين أسبوعيا.

مقشر القهوة وزيت جوز الهند : ويعتمد على خلط 3 ملاعق كبيرة من القهوة مع ملعقة من زيت جوز الهند والزيتون والماء، وفرك الجلد به بحركات دائرية لمدة تتراوح من 3 إلى 4 دقائق مرة كل أسبوع، ويمكن استخدامه مع الساقين واليدين.

مقشر الزيتون : ويعتمد على طحن الزيتون وإضافة 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وفرك البشرة به ثم شطفها ويمكن تكرارها مرة كل 5 أيام، لأن الزيتون يحتوي على الأحماض الدهنية والمواد المغذية الأساسية المفيدة للبشرة.