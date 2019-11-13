تمارين رياضية للتغلب على آلام الرقبة والكتفين

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء في العلاج الطبيعي ، إنه يعاني بعض الأشخاص من آلام شديدة بمناطق متفرقة بالجسم بعد يومٍ من العمل الشاق، خاصةً بمنطقتي الرقبة والكتفين، نتيجة الجلوس لساعات طويلة دون حراك .

وكشف الأطباء ، عن أبرز التمارين الرياضة التي تساهم في علاج تيبس الرقبة والكتفين :

– أنزل بركبتيك بحيث تلامس الأرض، ثم أمسك بمرفقيك بعد وضع الذراعين خلف الرأس، بحيث يكون وضع الظهر مستقيمًا وعلى شكل مستطيل، مع تحريك العنق والكتفين بالتبادل يمينًا ويسارًا.

– ضع اليد اليسرى بلطفٍ على أذنك اليمنى، بحيث تمررها من فوق رأسك، ثم اسحب عنقك ببطء إلى كتفك الأيسر، مع الحرص على القيام بنفس الخطوات على الجانب الآخر من جسدك.

– ضع ركبتيك ويديك على الأرض وكأنك في وضع الركوع، ثم ارفع يدك اليمني إلى أعلى على امتداها، ثم أنزلها بحيث تمر أسفل الإبط الأيسر، مع تحريكها في المربع الذي تصنعه ساقك وذراعك اليسرى، ثم استلقي على الجانب الأيمن على أن ترفع يدك اليسرى وتضعها خلف ظهرك، ثم قم بفرد ساقك اليسرى وارفعها إلى أعلى لفترة، ثم أرجعها إلى الوضع الأول مرة أخرى، ويراعى تكرار هذه الخطوات على الجانب الآخر من الجسم.