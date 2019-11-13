حساب المواطن يعلن إمكانية إعتراض المرفوضين بالدعم و حصولهم عليه بأثر رجعي

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن أنه يمكن الإعتراض على نتيجة عدم الأهلية والتي يترتب عليها حرمان الفرد من الدعم .

وأكد البرنامج أنه يمكن معالجة سبب عدم الأهلية أو توضيح المرفوض من الدعم بشأن شرط الأهلية المفقود والرفع بالإعتراض خلال ثلاثة أشهر من رفض حصوله على الدعم .

وأكد أنه في حال عدم ظهور نتيجة بقبول أو رفض الإعتراض يمكن الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ليتم دراسته .

وأضاف أنه في حال قبول الإعتراض واستيفاء شروط الأهلية يتم صرف الدعم بأثر رجعي لمدة تصل إلى 6 دورات شريطة ثبوت شروط الأهلية والإستحقاق .

الجدير بالذكر أن “حساب المواطن ” أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين ، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.