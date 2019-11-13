وصلة رقص غريبة من عروسين في حفل زفاف تصدم المدعويين

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو حفل زفاف في مصر، يوضح ما ارتدته العروس والعريس في الحفل وسط حضور الأهل والأصدقاء، مما أثار جدلا واسعا بمواقع السوشيال ميديا.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل، الذي أظهر العروس مرتدية جمبسوت جينز أزرق، وحذاء عاديًا أبيض، ولكنها احتفظت بالطرحة البيضاء على رأسها، حيث أرادت تمييز نفسها عن الحضور.

وبدا العريس في المقطع المتداول يرتدى قميصًا أبيض وأعلاه جاكيت جينز، ومن الأسفل ارتدى شورت جينز، كما قدما وصلة رقص شعبي على أنغام أغنية ”مافيا“ للفنان محمد رمضان، وسط دهشة الحاضرين لحفل الزفاف.