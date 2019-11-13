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    نوفمبر

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فرصة ثانية لغير المقبولين ببرنامج سند الزواج

فرصة ثانية لغير المقبولين ببرنامج سند الزواج
نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يمكن لغير المقبولين في مبادرة سند الزواج التقديم مرة أخرى .

وقال البرنامج أنه يمكن لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة وإعادة التقديم .

وأضاف البرنامج أنه يتم التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل وصول دعم مبادرة سند الزواج لجميع الشباب المستحقين .

الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان وإدخال البيانات وإجتياز دورة الوعي المالي ثم اعتماد الطلب .


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