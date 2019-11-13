فرصة ثانية لغير المقبولين ببرنامج سند الزواج

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يمكن لغير المقبولين في مبادرة سند الزواج التقديم مرة أخرى .

وقال البرنامج أنه يمكن لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة وإعادة التقديم .

وأضاف البرنامج أنه يتم التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل وصول دعم مبادرة سند الزواج لجميع الشباب المستحقين .

الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان وإدخال البيانات وإجتياز دورة الوعي المالي ثم اعتماد الطلب .