فرصة ثانية لغير المقبولين ببرنامج سند الزواج
أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يمكن لغير المقبولين في مبادرة سند الزواج التقديم مرة أخرى .
وقال البرنامج أنه يمكن لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة وإعادة التقديم .
وأضاف البرنامج أنه يتم التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل وصول دعم مبادرة سند الزواج لجميع الشباب المستحقين .
الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان وإدخال البيانات وإجتياز دورة الوعي المالي ثم اعتماد الطلب .
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