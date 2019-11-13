وفاة مأساوية لطفلين ماتا حرقا بمفردهما داخل سيارة

أبوظبي(صدى):

توفي طفلان إماراتيان (شقيقان ، سنة ونصف السنة، و3 سنوات) ، بطريقة مأساوية ، حرقًا داخل مركبة في منطقة الميناء بمدينة أبو ظبي ، بعدما تُركا داخل المركبة بمفردهما.

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي الإماراتي العميد محمد سهيل الراشدي، في تصريحات لصحف محلية ، إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فِرَق الإسعاف والإنقاذ والفِرَق المختصة الأخرى إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث.

وحذّر العميد الراشدي من “مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم”؛ مشيرًا إلى أن تركهم يشكّل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.