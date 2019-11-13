هبوط طائرة سعودية اضطراريا في كندا لإنقاذ رضيع

أوتاوا(صدى):

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اضطراريًا في شرق كندا، أمس الثلاثا، لإنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر عامين؛ ليتوفى الطفل عند وصوله إلى المستشفى.

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم مطار سانت جون الدولي بكندا: ” إن رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية هبطت في عاصمة مقاطعة (نيو فاوند لاند) في حوالى الساعة 11:40 صباحًا (بتوقيت كندا) بسبب حالة طبية طارئة ” .

وأشارت إلى أن الرحلة السعودية كانت متجهة من مدينة جدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لافتة إلى أن الطفل نُقل إلى أقرب مستشفى فور هبوط الطائرة لكن الأطباء أعلنوا وفاته؛ بينما لا يوجد أي شبهة في حالة الوفاة.