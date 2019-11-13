الإعلامية منتهى الرمحي تحتفل بعقد قران ابنتها

عمان(صدى):

احتفلت مذيعة قناة العربية الأردنية منتهى الرمحي، بعقد قران ابنتها ، حيث نشرت صورة لها أثناء عقد القران عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلقت عليها ، “سعادتي لا توصف بعقد قران ابنتي ديمة على ابن الأصول الغالي يزن عواد. شكراً لكل من هنأني وفرح لهما ولي”.

وتلقت على إثر ذلك الكثير من التعليقات وأعرب عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم لافتين إلى أنهم لم يتوقعوا أن يكون لدى الإعلامية إبنة في هذه السن.

وأعادت الإعلامية ميسون عزام نشر الصورة والتغريدة وعلقت: “تهانينا الحارة للزميلة منتهى الرمحي عقد قران ابنتها ديما على يزن. بارك الله لكوجمع بينهما على الخير.أتمنى لكم التوفيق والسعادة وبالرفاة والبنين”.