بالفيديو.. انهيار شذى حسون بالبكاء على الهواء

بغداد(صدى):

تعرضت الفنانة العراقية شذى حسون ، لنوبة بكاء خلال لقائها بأحد البرامج وذلك عند حديثها عن الأوضاع التي تعيشها العراق حالياً.

وفالت شذى خلال البرنامج ، لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطلب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه ، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.

وأضافت ، أن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، لتنهار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.