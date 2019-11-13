بالفيديو والصور.. تجهيزات ضخمة لحفل تكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن

عادل الحربي(صدى):

شهدت قاعة الاحتفال بموسم الرياض، مساء أمس الثلاثاء، تجهيزات ضخمة وترتيبات فاخرة خلال استقبال حفل هيئة الترفيه لتكريم الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وظهر في الصور ومقطع الفيديو الذي وثق حفل التكريم، الترتيبات الفخمة وأشكال الموائد وقوائم الطعام الفاخرة التي احتوت على عدد من الوجبات والأطعمة من المطبخ السعودي، أبرزها «المخبوزات الطازجة، معجون الزيتون المتبل، ثلاثية الكبدة المحشية مع ورق العنب، دجاج محشي بالمحمرة، وجريش سعودي باللبن».

وكرمت هيئة الترفيه الأمير بدر بن عبدالمحسن في حفل ضخم مساء أمس، وذلك بعد الإعلان عن تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر، بالإضافة إلى تقديم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة هدية إلى الأمير بدر عبارة عن تمثال من الذهب.