أمانة الشرقية بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالدمام تقيم حملة التطعيم ضد الأنفلونزا لمنسوبي وزوارها

سعيد العجل(صدى):

شارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في حملة التطعيم ضد الأنفلونزا، التي أقامتها الأمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالدمام، والتي نفذها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني بإدارة العلاقات العامة والاعلام بالأمانة، اليوم الأربعاء 13نوفمبر 2019م، في مقر الأمانة، والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات ومراجعي الأمانة.

وبلغ عدد المستفيدين في حملة التطعيم ضد الأنفلونزا حوالي ٢٠٠ موظف وموظفة، إضافة إلى مشاركة عدد من المراجعين للتطعيم ضد الإنفلونزا.

وقدمت الحملة التي أطلقتها الأمانة وإدارة المراكز الصحية بالدمام ضمن التعاون المشترك، برنامج تثقيفي وتوعوي لمنسوبي الأمانة والمراجعين، كما شهدت حضور وتفاعل من المستفيدين منها.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنظيم مثل هذه الحملات والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التوعوية مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها التجمع الصحي الأول، ممثلة بإدارة المراكز الصحية بقطاع الدمام، و التي تهدف بدورها الى سلامة الأفراد من الأمراض من خلال تفعيل الجانب التوعوي بأهمية تفعيل دور اليوم العالمي للصحة، واتباع نمط حياة صحي وعمل الفحوصات الأساسية، بهدف تعزيز الصحة والحد من انتشار الأمراض المزمنة، والتي تأتي ضمن الشراكات المجتمعية بين الأمانة والجهات الحكومية والخاصة، في كل ما يخدم المواطن والمقيم .