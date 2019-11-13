بالفيديو.. «ترامب»: سأصبح رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزلي من منصبي

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إمكانية عزله عن الحكم بطريقة ساخرة ، مؤكداً أنه سيتولى رئاسة وزراء إسرئيل في تلك الحالة .

وجاء تعليق “ترامب ” المثير خلال فعالية حملته الإنتخابية بين أغلبية يهودية بأمريكا ، مشيراً إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتأييدها له بنسبة تصل إلى 98% .

وقال “ترامب ” : في الواقع ، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين الشعور بإستهانة “ترامب ” بمناقشة عزله ، وبين التأييد الكبير له من جانب إسرائيل .