4 مهندسين يتحدثون عن مشاركتهم في بناء مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي  

عادل الحربي(صدى):

ومن جانبه، قال ربيع عسلي:” فخور كوني ضمن فريق المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع الهندسية على مستوى الشرق الأوسط”، معتبرا العمل في هذا المشروع جامعة تجهز كل مهندس للمشاركة في أي مشروع يخدم المملكة في المستقبل.

وأضاف عسلي:” نحن كمهندسين أنجزنا المطلوب كفريق عمل واحد ووضعنا كل طاقتنا وهممنا لنجاح هذا المشروع”.

وعلي نحو متصل، لفتت غيداء الشهري:” افتخر كوني أول مهندسة معمارية شاركت في هذا الصرح الضخم”، مضيفة:” أبدعت بجانب زملائي في إيجاد الحلول الفنية وإيجاد العمل بالصورة المطلوبة والوقت المحدد لذلك ومستقبلنا كمهندسات مشرق ونجاحنا بأيدينا”.

وفي السياق ذاته، أبان عبدالرحمن الوافي:” منحنا الثقة العالية والصلاحيات الكاملة والتأهيل المكثف من قبل مسؤولي هيئة الطيران المدني”.

وتابع:” فجر طاقاتنا كمهندسين عاملين على المشروع اكتسبت بجانب زملائي خبرة عظيمة تؤهلنا للعمل ككادر هندسي احترافي لديه الإلمام الكبير في المجالات الإنشائية والإشراف على أعمال المطارات وتشغيلها”.

وأوضح حسن غواطي:” تشرفت بالمشاركة في كتابة إنجاز جديد للمملكة ممثل في إنشاء هذا الصرح المعماري الذي يعد تحفة معمارية بارزة وبوابة المملكة إلي العالم ومشروع متعدد المرافق يشمل محطات كهرباء وتوليد طاقة وحقل وقود للطائرات وتقنية معلومات ووسائل نقل متنوعة وأنظمة حديثة ستشكل فارق في تجربة السفر لدينا”.