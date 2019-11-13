شؤون المرأة بعمل وادي الدواسر يثقف الطالبات بأنظمة العمل

بدر الحارثي(صدى):

نظم قسم شؤون عمل المرأة بوادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية الشرفاء الأولى محاضرة تعريفية عن الثقافة العامة لنظام العمل للطالبات ، وذلك في إطار التعاون المجتمعي بين الوزارة وقطاع التعليم .

وتحدثت مشرفة القسم النسائي غزيل فهد المدرع عن كل مايتعلق بنظام العمل في المملكة وقواعد التشغيل لبعض الفئات الخاصة “تشغيل النساء – تشغيل الأحداث -تشغيل الأجانب”، وعقد العمل وعناصره، وإبرام عقد العمل، وإثباته، وعقود العمل ذات التنظيم الخاص، وآثار عقد العمل، وواجبات صاحب العمل، وواجبات العامل، والعقوبات التأديبية، والأسباب العامة والخاصة لانتهاء عقد العمل، والحالات الخاصة لإنهاء عقد العمل، وآثار انتهاء عقد العمل، والجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية، والمواد والقواعد التي يجب على مدير الموارد البشرية الالتزام بها للمحافظة على سير العمل بالمنشأة، إضافة إلى الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية وإصابات العمل.

من جانبها ذكرت مديرة إدارة شؤون عمل المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مها المزيد أن من ضمن أهداف الإدارة نشر الوعي ورفع الثقافة بنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة المنظمة له ونشرها بين أفراد المجتمع من أصحاب العمل وعاملات وطالبي العمل .