بالصور.. مصفف شعر كايلي جينر يتحول لأنثي 

واشنطن(صدى):

صدم حلاق المشاهير وليام جاكسون المعروف بـ“طوكيو ستايلز“ الجميع بعد تحوله لأنثى، حيث أجرى أول جراحة تجميلية لتكبير الثدي ونحت الجسم.

وشارك مصفف الشعر عبر حسابه الشخصي على ”إنستجرام“، صورة شخصية جديدة له وهو يستريح في السرير مع ضمادات على صدره.

وعلق جاكسون علي الصورة، قائلا: ”لقد نجحت العملية الجراحية، مرةً أخرى شكرًا لكم جميعًا وشكرًا للذين دعوا لي في صلواتهم ودعموني لاتخاذ قرار الانتقال“.

وأوضح أنه ”لا يمكنه الانتظار للشفاء وإظهار النتائج النهائية“، حيث علق فنان مكياج المشاهير هروش أكميان الذي كتب: ”أتفاخر بأنك اخترت أن تعيش في الحقيقة الخاصة بك“.

واشتهر طوكيو ستايلز، مصفف شعر وصانع شعر مستعار في الأصل من أوماها نبراسكا، بظهوره على ”مواكبة كارداشيانز“ والعمل كحلاق شعر لكايلي جينر.