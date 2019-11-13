لقاء مؤشرات نواتج التعلم يختتم لقاءاته بعدد من التوصيات

بدر الحارثي(صدى):

رعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ختام لقاء مؤشرات نواتج التعلم

والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من من 14 / 3 إلى 16 / 3 / 1441 هـ وشارك فيه 170 أخصائي وأخصائية للتقويم بمختلف إدارات التعليم على مستوى المملكة

وقال الدكتور فهد في كلمته في ختام البرنامج كُنّا على مدى ثلاثة أيام نتابع عن كثب مايدور في الملتقى والذي كان محط اهتمام الجميع

حيث حدد مهام كل عضو وكل من كان له مهام في العمل الميداني مشيداً بما أثرته نقاشات ورش العمل وماخرجت به من توصيات تخدم الميدان مقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة تقييم الأداء بوزارة التعليم الدكتور لطفي المرضي وجميع المشرفين والمشرفات أخصائي وأخصائيات التقويم متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات من أهمها :

تتولى كل إدارة إشراف تربوي توزيع مسودة الدليل الخاص بمذكرات المهارات الأساسية للمراحل الدراسية على جميع مدارس كل مرحلة لحين إصدار الدليل

العمل بنموذج التقرير الإلكتروني المرئي المحكم لمؤشرات نواتج التعلم المقدم من مدير إدارة الإشراف التربوي لمدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية

العمل بنموذج التقرير الإلكتروني المرئي المحكم لمؤشرات نواتج التعلم المعد من قائد المدرسة والذي يتم عرضه على القيادات التعليمية أثناء زيارتهم المدرسة

يُعد أخصائي التقويم تقريراً عاجلاً ” محاكاة لورقة العمل ” للمؤشرات الإحصائية لمقومات فاعلية الإشراف التربوي ويطلب مدير إدارة الإشراف التربوي بخطاب يعرضه على مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية

– التوصية بالعمل بورقة العمل المقدمة من إدارة الإشراف التربوي (بنات) بمحافظة الأحساء بعد تطويرها.

– التوصية بالعمل بالإجراءات التصحيحية الواردة في ورقة الأستاذة نوال الجار الله (عناصر التقويم الوزاري للإجراءات التصحيحية).

مراجعة الكفايات الواردة في التقويم الذاتي لأخصائيي وأخصائيات التقويم والتركيز عليها

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وكان اليوم الختامي للقاء قد لقي مشاركات ونقاشات مميزة حيث تناول اللقاء الأخير عناصر التقويم النوعي الوزاري للإجراءات التصحيحية ثم عرضت إدارات الإشراف في إدارات تعليم ” الباحة ؛ القصيم ؛ الجوف ؛ البكيرية ؛المخواة ؛ الحدود الشمالية ؛ عنيزة ؛ الرس شقراء ؛ الأفلاج ؛ نجران ؛ محايل عسير ؛ الطائف” التقرير المرئي لمدير الإشراف التربوي والتقرير المرئي لقائد المدرسة وتحليل المؤشرات الإحصائية لقواعد البيانات