بالفيديو.. لحظة إنقاذ شابين لعائلة انقلبت مركبتها جراء السيول بحائل

علي العنزي(صدى):

ضرب شابان مثلاً يحتذى به في الشجاعه بعدما خاطرا بحياتهما لينقذا عائلة من الموت المحقق بمنطقة حائل إذ أغرقت السيول مركبتهم .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللحظات العصيبة لإخراج العائلة من السيارة التي تعرضت للإنقلاب وكان من بينهم طفلة .

كما أظهرت لقطة أخرى السيارة مدمرة في اليوم التالي للسيل ، وسط إشادة بصنيع الشابين اللذين وصلا في الوقت المناسب .