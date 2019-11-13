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بالفيديو.. لحظة إنقاذ شابين لعائلة انقلبت مركبتها جراء السيول بحائل

بالفيديو.. لحظة إنقاذ شابين لعائلة انقلبت مركبتها جراء السيول بحائل
علي العنزي(صدى):

ضرب شابان مثلاً يحتذى به في الشجاعه بعدما خاطرا بحياتهما لينقذا عائلة من الموت المحقق بمنطقة حائل إذ أغرقت السيول مركبتهم .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللحظات العصيبة لإخراج العائلة من السيارة التي تعرضت للإنقلاب وكان من بينهم طفلة .

كما أظهرت لقطة أخرى السيارة مدمرة في اليوم التالي للسيل ، وسط إشادة بصنيع الشابين اللذين وصلا في الوقت المناسب .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 15 دقيقة

جي سكار …. طيب وش خلاه يطب بالسيل
ليتهم …….. رقدوو

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