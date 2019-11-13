بالفيديو.. لحظة إنقاذ شابين لعائلة انقلبت مركبتها جراء السيول بحائل
ضرب شابان مثلاً يحتذى به في الشجاعه بعدما خاطرا بحياتهما لينقذا عائلة من الموت المحقق بمنطقة حائل إذ أغرقت السيول مركبتهم .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللحظات العصيبة لإخراج العائلة من السيارة التي تعرضت للإنقلاب وكان من بينهم طفلة .
كما أظهرت لقطة أخرى السيارة مدمرة في اليوم التالي للسيل ، وسط إشادة بصنيع الشابين اللذين وصلا في الوقت المناسب .
الريان الرين[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 15 دقيقة
جي سكار …. طيب وش خلاه يطب بالسيل
ليتهم …….. رقدوو