بالصور.. مدرب إنتر ميلان بملابس سعودية في المملكة

نواف السالم(صدى):

يتواجد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان، في المملكة لنقل خبراته للمدربين الوطنيين؛ حيث ظهر وهو يرتدي الزي السعودي ويمسك ببندقية سعودية.

وكان المدرب الإيطالي يتواجد في نادي الاتفاق أمس الثلاثاء، والتقى بخالد العطوي المدير الفني للفريق وجهازه المساعد؛ بينما سيحضر لقاء ينظمه معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة من أجل إلقاء محاضرات على المدربين السعوديين.

وتجدر الإشارة إلى أن كونتي يقود في الوقت الحالي إنتر ميلان للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يملك الفريق 31 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بـ 32.