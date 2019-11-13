أزمة مالية خانقة تحرج إدارة الأهلي مع لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي ، عن أحتمال بروز قضايا مالية على السطح خلال الأيام القادمة ، ستضع مجلس الإدارة في حرج مع بعض اللاعبين.

أكدت المصادر ، أنه تعمل إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصائغ في الفترة الحالية على إيجاد وسائل استثمارية للنادي قد تساعدهم في إيجاد موارد تنجح من خلالها في تجاوز الأزمة الحالية، بالإضافة إلى وقفة ودعم الهيئة العامة للرياضة لحل مشكلة الديون والمستحقات المالية للاعبي الفريق الكروي الأول.

ومن جانبه أكد المدرب السويسري كريستيان غروس على أهمية استغلال فترة التوقف الحالية، وقال: “علينا ترتيب أوراقنا من جديد، والاستفادة بشكل كبير من فترة التوقف والعمل على الجوانب الفنية والبدنية بالشكل الأمثل، ما زلنا في دائرة المنافسة ولم نفقدها لذا علينا العمل الجاد وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “حتى نظهر بشكل قوي، نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتركيز لتحقيق أهدافنا في نهاية الموسم، لم نفقد شيئا ولا نريد أن نفقد أي شيء وهدفنا بطولة الدوري”.