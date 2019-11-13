سبب اعتزال عبدالرزاق حمدالله اللعب دوليا

طلال الغامدي(صدى):

أزاحت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، الستار عن سبب اعتزال المحترف المغربي في صفوف فريق النصر عبدالرزاق حمدالله، اللعب دوليا مع منتخب بلاده.

وأوضحت التقارير، أن السبب الأساسي هو خلو اسمه من القائمة المختارة من البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قبل أيام، وعدم ضمه في القائمة عقب إبلاغه من قبل المسؤولين في المنتخب المغربي برفض شرطه للانضمام مع أسود الأطلس.

وكان ذلك الشرط هو حصوله على قميص المنتخب الذي يحمل رقم 9 منذ وجود المدرب السابق للمنتخب المغربي، الفرنسي رينارد، فيما رفض مدرب المنتخب المغربي الحالي الاستجابة لرغبته، وأعلن عدم ضمه للقائمة واستدعاء زميله لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي.