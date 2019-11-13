بالصور.. اختتام المنافسات الكشفية بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

اختُتمت أمس ( الثلاثاء ) ” منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان ” ، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، بمشاركة 120كشافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية على مستوى المملكة ، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد بن أحمد الجوني ، ومشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي.

وجاءت نتائج المنافسات التي أعلنتها لجان التحكيم على النحو التالي : فازت الوحدة الكشفية بمتوسطة مدارس مواهب الوادي الأهلية بتعليم وادي الدواسر بالمركز الأول ، فيما حقق المركز الثاني الوحدة الكشفية في متوسطة الصبيحي بتعليم بيشة ، والثالث حصلت عليه الوحدة الكشفية في متوسطة الفاروق بتعليم جدة ، أما المركز الرابع فحصدته الوحدة الكشفية في متوسطة عثمان بن العاص بتعليم المنطقة الشرقية ، فيما حازت الوحدة الكشفية في متوسطة الأمير سلطان بتعليم الباحة على المركز الخامس.

وكانت المنافسات قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بعدد من العروض الكشفية وتدشين المعرض المصاحب ، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة ، وزيارات لعدد من المعالم التراثية والتاريخية ، بالإضافة إلى رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية ، فيما جرى خلال الاختتام ، تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة .