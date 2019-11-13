بالفيديو.. العميد «الغميسي» يوضح أهمية الملتقى البحري السعودي الدولي

سعيد العجل(صدى):

كشف رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي، ‏العميد البحري الركن فيصل الغميسي، اليوم الأربعاء، عن أهمية عقد الملتقى.

وأوضح العميد ” الغميسي ” أن أهمية عقد المتلقى في الوقت الحالي لا تخفى عن الجميع، لما يوجد من تحديات بالمنطقة؛ لافتًا إلى أن القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية قامت دورها في إبراز التحديات والتهديدات الموجودة في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة الملتقى، أن القوات البحرية ساعدت في طرح تلك التحديات على شركائها سواء على المستوى الوطني أو الدولي ومناقشتها والخروج بأفضل الأساليب والطرق للتعامل معها.