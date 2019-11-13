«البريك» رجل الجولة في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

حاز ظهير أيمن الهلال ، محمد البريك، على لقب أفضل لاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تألقه اللافت أثناء دفاعه عن ألوان فريقه أمام أوراوا في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتمكن الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو من حسم لقاء الذهاب بهدف دون رد عبر لاعبه البيروفي أندريه كاريلو قبل أن يعود لمواجهة أوراوا في الإياب المقرر يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما 2002.

وباتت كل السيناريوهات متاحة بين الهلال وأوراوا في مباراة الإياب المقرر على ملعب سايتاما 2002 يوم 24 من الشهر الجاري، حيث يجب على الفريق الياباني الفوز بفارق هدفين لرفع اللقب الثالث في تاريخه.

ويأتي حصول البريك على لقب الأفضل في الذهاب بعد حصوله على 8.2 نقطة متفوقا على زملاءه أندريه كاريلو وعبدالله عطيف وياسر الشهراني وعلي آل بليهي أصحاب 8.1 و7.6و7.2و7.0 نقطة.

و شهدت قائمة الأفضل تواجد هاروكي فوكوشيما نجم أوراوا الذي احتل المرتبة السادسة بـ” 6.8 نقطة ” يليه مدافع الهلال يانغ هيون سو بـ” 6.7 نقطة ” ثم الحارس عبدالله المعيوف بـ” 6.5 نقطة”.