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«الشورى» يطالب الهيئة العامة للترفيه بدراسة الوظائف الحالية والمستقبلية بالقطاع

«الشورى» يطالب الهيئة العامة للترفيه بدراسة الوظائف الحالية والمستقبلية بالقطاع
حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدراسة الفرص الإستثمارية بقطاع الترفيه .

كما طالب الهيئة بدراسة حجم الوظائف التي أتاحها قطاع الترفيه والوظائف المستقبلية التي سيتيحها القطاع .

وأكد “الشورى ” على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الإستثمارية بقطاع الترفيه مثل تشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق وبيان الوظائف التي ستتاح في كل مشروع .

ويأتي هذا ضمن مسؤولية قطاع الترفيه عن توفير الوظائف في إطار الدور الإقتصادي الهام للترفيه في زيادة الموارد وتوفير الوظائف وفقاً لرؤية المملكة 2030 .


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