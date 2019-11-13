«الشورى» يطالب الهيئة العامة للترفيه بدراسة الوظائف الحالية والمستقبلية بالقطاع

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدراسة الفرص الإستثمارية بقطاع الترفيه .

كما طالب الهيئة بدراسة حجم الوظائف التي أتاحها قطاع الترفيه والوظائف المستقبلية التي سيتيحها القطاع .

وأكد “الشورى ” على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الإستثمارية بقطاع الترفيه مثل تشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق وبيان الوظائف التي ستتاح في كل مشروع .

ويأتي هذا ضمن مسؤولية قطاع الترفيه عن توفير الوظائف في إطار الدور الإقتصادي الهام للترفيه في زيادة الموارد وتوفير الوظائف وفقاً لرؤية المملكة 2030 .