«الشورى» يطالب الهيئة العامة للترفيه بدراسة الوظائف الحالية والمستقبلية بالقطاع
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدراسة الفرص الإستثمارية بقطاع الترفيه .
كما طالب الهيئة بدراسة حجم الوظائف التي أتاحها قطاع الترفيه والوظائف المستقبلية التي سيتيحها القطاع .
وأكد “الشورى ” على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في بعض المشاريع الإستثمارية بقطاع الترفيه مثل تشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق وبيان الوظائف التي ستتاح في كل مشروع .
ويأتي هذا ضمن مسؤولية قطاع الترفيه عن توفير الوظائف في إطار الدور الإقتصادي الهام للترفيه في زيادة الموارد وتوفير الوظائف وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
اترك تعليقاً