بالصور.. صحة بيشة تنظم ورشة عمل عن التخطيط للطوارئ

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت صحة بيشة ممثلة في ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة بيشة وبالشراكة مع ادارة شئون المستشفيات بالخدمات العلاجية وادارة الجودة بصحة بيشة ورشة عمل عقدت بمستشفى تثليث العام وكانت عن التخطيط للطوارئ واعلان حالة الطوارئ والية البلاغ والفرز الطبي وطرق الاخلاء في المستشفيات واستهدفت الكوادر الصحية وموظفو الأقسام ذات العلاقة بالمستشفي وتهدف هذه الورشة الى رفع الجاهزيه لمواجهة حالات الطوارئ و الكوارث لا سمح الله .

من جانب اخر وفي إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة تم تنفيذ تجربة طوارئ فرضية عبارة عن (حريق )بمركز صحي بني عمرو نتج عنها عدد 3 إصابات وكانت الخطورة مفرزه علي ( ١حاله حمراء – ١حاله صفراء – ١حاله خضراء ) ونفذت الفرضية بتنسيق ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وأشار محمد العمري مدير ادارة الطوارئ بصحة بيشة ان نتائج وتقييم الفرضية كان جيد جداً اكد علي جاهزية الجميع للتدخل السريع .