وزير الطاقة يؤكد استمرار المملكة في استخراج النفط حتى النهاية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستمضي في استخراج النفط حتى آخر جزيء من الكربون، وذلك خلال حديثه في منتدى مسك العالمي أمس الثلاثاء.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: ” نعمل على مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، حيث نرى أن الكربون ذو قيمة وسنسعى للاستفادة منه والتأكد من أن هذا المسعى يشكل جزءا من حل مشكلة المناخ “.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه يجري حالياً العمل على إعداد برنامج جديد سيتم الكشف عنه لاحقاً، يهدف لتوليد طلب جديد على النفط في ظل التحديات التي تواجه صناعة النفط مثل السيارات الكهربائية وقضايا البيئة.