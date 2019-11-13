أمانة عسير تنقل تجارب أمانة الشرقية والإحساء الناجحة للمنطقة في التخلص من النفايات

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة التعمير والمشاريع بزيارة لأمانة المنطقة الشرقية والإحساء للإطلاع عن قرب على مشروع المردم الصحي للتعرف على طريقة التنفيذ وطريقة التشغيل ، و ذلك ضمن خطت أمانة عسير للتطوير الدائم و مشاركة الخبرات من خلال استراتيجية أمانة منطقة عسير للاستفادة من تجارب أمانات المناطق بالمملكة.

من جهته أوضح مساعد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ومدير عام المشاريع الإستراتيجية المهندس خالد آل مهدي ان مهمة الوفد هي الاستفادة من تجارب الأمانات الأخرى و مشاركتها الخبرات العملية و العلمية.

لافتا إلى ان أهمية مثل هذه الزيارات جاءت ضمن خطط الأمانة الاستراتيجية للعمل على التطوير الدائم و المستمر للمشاريع البلدية .

و جاءت هذه الزيارة لنقل تجربة امانة الاحساء الناجحة لمشروع المدفن المركزي و الذي يأتي ضمن جهود الأمانة الحثيثة للحفاظ على صحة البيئة وحرصها لتقليل النفايات المنتجة والمخاطر البيئية، مشيداً بجهود أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في إتاحة الفرصة لتلاقي الخبرات بين أمانة عسير وأمانات المملكة والوقوف على أهم المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي .

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير تعمل حاليا على تطوير المشاريع وضمان جودة التنفيذ ، ايمانا بأهمية الحفاظ على البيئة و تقليل الأخطار البيئة الناتجة من النفايات و التخلص الآمن منها بالطريقة الصحيحة للوصول الى البيئة المثالية.