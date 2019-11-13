معرض دبي الدولي للسيارات يكشف لأول مرة عن أحدث طرازات 90 علامة تجارية

دبي(صدى):

شهد معرض دبي الدولي للسيارات إطلاق طرازات جديدة للسيارات يُكشف عنها لأول مرة لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية منها الكهربائية وذاتية القيادة والمجهزة بأحدث التكنولوجيا .

وتكلل المعرض بإفتتاح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي الذي تجول بين المنصات المشاركة ، ومنها ” inkas ” الإماراتية للسيارات المدرعة والمصفحة ، ومنصة ميتسوبيشي ، ومنصة GAC Motor ، ومنصة شركة نيسان التي عرضت نماذج فريدة .

كما تم الإعلان عن سيارة e-EVOLUTION الإختيارية الكهربائية الرياضية متعددة الإستخدامات ، بجانب سيارة ” سبارك أو دبليو إل ” وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة بـ 1150 حصان ، وقدرة على الإنطلاق لـ 100 كم في أقل من ثانيتين .

كما شارك جناج “جنرال موتورز ” الذي ضم سيارات جديدة من “كاديلاك ” ، و” جي إم سي ” ، و”شيفورليه ” ، و”لاند روفر ” ، وسيارة “جاكور I-PACE ” الكهربائية التي تعد أفضل سيارة خضراء بالعالم ، بجانب منصات مرسيدس وبي إم دبليو ، ومنصات أخرى .