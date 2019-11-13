معرض دبي الدولي للسيارات يكشف لأول مرة عن أحدث طرازات 90 علامة تجارية
شهد معرض دبي الدولي للسيارات إطلاق طرازات جديدة للسيارات يُكشف عنها لأول مرة لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية منها الكهربائية وذاتية القيادة والمجهزة بأحدث التكنولوجيا .
وتكلل المعرض بإفتتاح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي الذي تجول بين المنصات المشاركة ، ومنها ” inkas ” الإماراتية للسيارات المدرعة والمصفحة ، ومنصة ميتسوبيشي ، ومنصة GAC Motor ، ومنصة شركة نيسان التي عرضت نماذج فريدة .
كما تم الإعلان عن سيارة e-EVOLUTION الإختيارية الكهربائية الرياضية متعددة الإستخدامات ، بجانب سيارة ” سبارك أو دبليو إل ” وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة بـ 1150 حصان ، وقدرة على الإنطلاق لـ 100 كم في أقل من ثانيتين .
كما شارك جناج “جنرال موتورز ” الذي ضم سيارات جديدة من “كاديلاك ” ، و” جي إم سي ” ، و”شيفورليه ” ، و”لاند روفر ” ، وسيارة “جاكور I-PACE ” الكهربائية التي تعد أفضل سيارة خضراء بالعالم ، بجانب منصات مرسيدس وبي إم دبليو ، ومنصات أخرى .
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