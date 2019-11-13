الهلال يوفر تذاكر مجانية للمبتعثين باليابان

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال توفر تذاكر للطلاب المبتعثين في اليابان لمساندة الفريق إلى جانب الجاليات العربية الموجودة هناك؛ فضلًا عن فتح المجال لجماهير الفريق بالسفر إلى اليابان عبر طائرة خاصة لمؤازرة الفريق في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأوضحت التقارير، أنه ستوجد ” القوة الزرقاء ” في ملعب السايتاما لمؤازرة الأزرق في اليابان، التي تم استحداثها مطلع هذا الموسم، وبعد النجاح الكبير الذي حققته في تشجيع الفريق وتحقيقه لنتائج إيجابية ساعدت الفريق في عديد من المباريات التي لعبها.