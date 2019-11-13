«البيئة» تعلن اكتمال تأهيل مختبر ميناء جدة الإسلامي لتحسين جودة الخدمات المقدمة

محمد السعران(صدى):

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان اكتمال مشروع تأهيل مختبر ميناء جدة الاسلامي بتكلفة اجمالية بلغت 4,938,783ريال، يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري، وضمن منجزات الوزارة التي تتماشى مع مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور البطشان أن الوزارة عملت على تأهيل المختبر بأعلى المواصفات وأعداده بأحدث التجهيزات المخبرية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمختبر 850 متر مربع، مبينًا أن المختبر يشمل أقسام البكتيريا والفيروسات والطفيليات والأحياء الجزيئية.

وحول مهام المختبر، بين البطشان أن المختبر سيقوم بفحص العينات من الارساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الامراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت خلال عام 2018م من اجراء 95,425 اختبار بمختبر ميناء جدة الإسلامي، كما تواصل الوزارة دعم مختبراتها وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة والخبرات العالية، وأجهزة ومعدات متطورة وفائقة الدقة.