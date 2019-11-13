بالفيديو.. منافسة « pajero» تخطف أنظار عشاق السيارات حولها

بكين(صدى):

أطلقت شركة MG المملوكة من عملاق صناعة السيارات الصينية “SAIC” سيارة جديدة صنفها الكثيرون بأنها ستكون المنافس الأهم لمركبات pajero في أسواق آسيا الشرق الأوسط.

وتميزت RX8 2020 الجديدة هيكلها الكبير، وواجهتها الأمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة، وجاءت هذه السيارة أيضا بقمرة غاية في الفخامة والأناقة، فيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، مكسوة بالجلد الفاخر.

وزينت من الداخل أيضا بعناصر من الخشب والكروم، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين إحداهما تعمل باللمس، حيث تعمل RX8 بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، ما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.