الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تنفذ حلقة علمية عن مهارات البحث العلمي

محمد السعران(صدى):

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بوكالة التخطيط والتطوير (مركز البحوث والدراسات ) حلقة علمية عن “مهارات البحث العلمي” خلال الفترة من 15-16 شهر ربيع الأول 1441هـ، حيث تستهدف الحلقة الحاصلين على درجة الدبلوم في مختلف التخصصات للعاملين في الرئاسة العامة، وتهدف الحلقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتقديم الحلول العملية لكل ما يظهر في ميادين الإدارة والأعمال الميدانية وفي المجتمع من حالات تتطلب البحث والدراسة.

وقد افتتحت الحلقة بكلمة قدمها فضيلة وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ خالد بن محمد الناصر، بين فيها الدعم الذي تلقاه الوكالة ممثلة في مركز البحوث والدراسات من قبل معالي الرئيس العام، حيث تم توفير الدعم اللازم لتنفيذ عدد من البرامج والدراسات المجدولة في خطة أعمال المركز السنوية.

ويأتي تنفيذ هذه الخطوة وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.