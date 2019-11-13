بالصور.. مبارزة آسيا تنطلق في الرياض غدا

محمد السعران(صدى):

تنطلق صباح غد الخميس بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة (للرجال والسيدات) تحت 17 عام، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض لأول مرة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور سالم القاسمي رئيس الاتحاد العربي والاماراتي للمبارزة، وأحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وكانت المنتخبات قد خضعت لفحص الأدوات صباح اليوم، وسيتنافس 120 لاعبا ولاعبة من 9 منتخبات في الأسلحة الثلاثة (السايبر، الشيش، الابيه) وهي السعودية والامارات والكويت وعمان والأردن ولبنان والعراق واليمن وسوريا.

وتستهل المنتخبات منافسات البطولة غدا بسلاحي السايبر (الرجال) والابيه (السيدات) تليها في اليوم التالي منافسات سلاحي الشيش (الرجال) والسايبر (السيدات) في حين تختتم السبت المقبل بمنافسات سلاحي الابيه (الرجال) والشيش (السيدات).

وسيدير منافسات البطولة 35 حكما منهم 30 سعوديا، إلى جانب حكمين محايدين من تونس ومصر، وثلاثة حكام مرافقين، وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت تجهيزات البطولة بتوفير 10 ملاعب دولية و4 للتدريب.

من جهته رحب أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنيا لهم التوفيق وأن تكون البطولة مميزة فنيا، وأوضح جاهزية المنتخب السعودي الذي سيشارك بـ40 لاعبا ولاعبة، بعد أن أنهى معسكر سلاحي الشيش والسايبر في جورجيا، ومنتخب سلاح الابيه في مصر، وأشاد الصبان في المراكز المتقدمة للاعبين في التصنيف الاسيوي التي تحققت مؤخرا، يأتي في مقدمتهم حسين الطويل الذي يحتل المركز الأول اسيويا في سلاح الابيه، مشيرا الى ان الوطن ينتظر تحقيق الميداليات من لاعبي الأخضر كما عودوا الجميع.