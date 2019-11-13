بالفيديو.. «فيسبوك» يفتح كاميرا آيفون أثناء التصفح سرا

وكالات(صدى):

فجًر أحد مستخدمي “فيسبوك ” على هواتف آيفون مفاجأة مثيرة للدهشة ، مؤكداً أن شركة فيسبوك تفتح كاميرا الهاتف أثناء تصفح الموقع .

ونشر المستخدم جوشوا مادوكس فيديو على الإنترنت يكشف تصوير الأماكن المحيطة به أثناء تصفحه لفيسبوك من هاتفه آيفون في إنتهاك كبير للخصوصية .

وأثار مقطع الفيديو غضب كبير لمستخدمي “فيسبوك ” على آيفون ، مطالبين بضرورة رد “فيسبوك ” الذي أكد أن الأمر غير مقصود نهائياً وأنه جاري العمل على إصلاح الخلل .

الجدير بالذكر أن خبير أمن المعلومات “جيري جامبلين ” أوصى المستخدمين بإبطال الوصول إلى الكاميرا من داخل تطبيق فيسبوك حتى يتم توفير تحديث جديد بمنع الخلل .