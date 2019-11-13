حقيقة استئناف رحلات قطار الحرمين اليوم

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر مسؤول بقطار الحرمين السريع، حقيقة استئناف رحلات القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة القطار الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ حيث نفى هذا الأمر مؤكدًا أنه ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح إن أعمال التجارب مع المسار الجديد لا زالت جارية، كما أن العمل لازال يجري لاستكمال بعض التجهيزات الفنية في محطة القطار الجديدة بالمطار الجديد؛ لافتًا إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التي يتبع لها قطار الحرمين ستعلن لاحقاً عن الموعد الجديد لاستئناف الرحلات.

وفي السياق نفسه، أكد المصدر أن سار ستفتح نوافذ بيع التذاكر الإلكترونية والحجوزات بعد التأكد من جاهزية المسار الجديد والمحطة البديلة بالمطار.