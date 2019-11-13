أغرب من الخيال..عانى من انسداد الأنف على مدار 20 عام ليكتشف المفاجأة

بكين(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، أكتشف أطباء سبب أغرب من الخيال وراء إنسداد أنف مريض شعر بمتاعب شديدة وتوجه للمستشفي .

وفي التفاصيل ، فقد احتار الأطباء عن سر انسداد أنف رجل صيني “30 ” عام ، لتكشف الآشعة السينية أن هناك “سن ” ينمو في تجويف الأنف .

وكشف الأطباء أن الواقعة تعود إلى 20 عام مضت ، عندما سقط “تشانج بينشينج ” من مكان مرتفع فانكسرت له أسنان لم يهتم بالعثور على أحدها بعد نجاته .

وأكد الأطباء أن هذا السن دخل إلى الأنف دون أن يشعر تشانج ونما في أنفه في حالة نادرة يطلق عليها ” الأسنان المتحجرة داخل الأنف ” .

وبعد جراحة استمرت 30 دقيقة تمكن الأطباء من إزالة هذا السن الذي بلغ طوله 1سم ، ليصبح المريض الحالة 24 التي أصيبت بهذا الداء النادر منذ عام 1959 م .