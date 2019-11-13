الهلال ينتهي من إجراءات تأسيس شركته الإستثمارية ويكشف عن مهامها

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة الهلال من إجراءات تأسيس شركة نادي الهلال الإستثمارية ، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل .

وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة تعيين الأستاذ سلطان آل الشيخ رئيس تنفيذي للشركة الإستثمارية المقفلة التي تعود ملكية أسهمها بالكامل للهلال ويقع مقرها بالعاصمة الرياض .

وحددت مجلس إدارة الشركة برئاسة فهد بن نافل خلال الجمعية التأسيسية أمس الثلاثاء مهام الشركة وأهدافها على النحو التالي :

1- إدارة وشغيل عقود الرعاية والإستثمار والترخيص والتأجير والحصول على الخدمات وغيرها من هذا القبيل .

2- إدارة واستثمار وتسويق جميع العلامات التجارية والترخيص للغير بالإنتفاع بها .

3- تملك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الإستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وتشغيلها أو بيعها .

4- تحديد برامج العلاقة مع الجماهير وبرامج العضوية وتطويرها وإدارتها .