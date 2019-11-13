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الهلال ينتهي من إجراءات تأسيس شركته الإستثمارية ويكشف عن مهامها

الهلال ينتهي من إجراءات تأسيس شركته الإستثمارية ويكشف عن مهامها
نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة الهلال من إجراءات تأسيس شركة نادي الهلال الإستثمارية ، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل .

وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة تعيين الأستاذ سلطان آل الشيخ رئيس تنفيذي للشركة الإستثمارية المقفلة التي تعود ملكية أسهمها بالكامل للهلال ويقع مقرها بالعاصمة الرياض .

وحددت مجلس إدارة الشركة برئاسة فهد بن نافل خلال الجمعية التأسيسية أمس الثلاثاء مهام الشركة وأهدافها على النحو التالي :

1- إدارة وشغيل عقود الرعاية والإستثمار والترخيص والتأجير والحصول على الخدمات وغيرها من هذا القبيل .
2- إدارة واستثمار وتسويق جميع العلامات التجارية والترخيص للغير بالإنتفاع بها .
3- تملك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الإستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وتشغيلها أو بيعها .
4- تحديد برامج العلاقة مع الجماهير وبرامج العضوية وتطويرها وإدارتها .


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