عقوبة صارمة تلاحق طاعن الفرقة المسرحية بحديقة الملز 

عادل الحربي(صدى):

أوضح خبراء قانون أن واقعة طعن الفرقة المسرحية في حديقة الملك عبدالله بالملز تعتبر عمل جنائي عقوبته التعزير لحين إثبات النيابة بأنها عمل إرهابي.

وشدد الخبراء: “يجب الانتهاء من التحقيقات في النيابة، ليتضح تصنيف الجريمة كونها إرهابية أم جنائية” ، مبينا أن الجاني سوف يواجه عقوبة السجن والجلد وإبعاده كونه غير سعودي.

ولفت الخبراء إلى أن دوافع ارتكاب الجريمة لم تظهر حتى الآن، موضحا أن الفاعل ربما يكون مختلاً عقلياً، مردفا أن الجريمة جنائية حتى يثبت العكس بعد التحقيقات في القضية من قبل النيابة العامة.